Maria Di Biase sostiene Petacciato

PETACCIATO. Siamo onorati per questo sostegno. Quando lo abbiamo saputo non riuscivamo a crederci, ma eccola qui. Votiamo tutti Petacciato per il Molise! Viva Petacciato, viva il Molise e viva Nuzzo Di Biase!

«Ora è il vostro momento, ora è importante fare la scelta giusta. Petacciato è stato candidato a Borgo dei Borghi e va sostenuto e votato. Perché? Perché il Molise esiste e deve essere valorizzato, amato e scoperto» Così Maria Di Biase sul suo profilo Instagram.

Per votare clicca qui: Il borgo dei borghi