Il falò di San Giuseppe a Montecilfone

MONTECILFONE. Lunedì 18 marzo, alle ore 21, in piazza San Rocco a Montecilfone, ci sarà l'accensione del Falò di San Giuseppe.

I giovani di Montecilfone, come da tradizione, organizzano il falò in onore di San Giuseppe. Ci sarà musica, cibo e bevande per trascorrere una piacevole serata insieme.