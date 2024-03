"L'ordine pubblico come fine"

CAMPOBASSO. Si svolgerà a Campobasso, presso la Casa del popolo di via Gioberti, giovedì 21 marzo alle ore 18, il "Ciclo di incontri di critica al panpenalismo".

L’Ordine pubblico come fine: I dispositivi del contenimento sociale (polizia magistratura)

Gli apparati di polizia e sicurezza e di ordine pubblico in senso lato (come salvaguardia dello Stato e dello status quo) appaiono oggi come un ibrido soggetto politico e apparato di polizia al tempo stesso. Essi hanno di fatto costituito la politica sul versante sociale. Si è così venuto costituendo come un soggetto politico-poliziesco che ha il compito di controllare e contenere il disagio e il dissenso sociale, un’attività governamentale che si svolge su più piani e implica relazioni di potere plurime, coinvolgendo, tra gli altri, anche il sistema di informazione.

Intervengono:

ITALO DI SABATO – coordinatore Osservatorio Repressione

VINCENZO BONCRISTIANO – presidente Antigone Molise

VITTORINO FACCIOLLA – Avvocato – Consigliere Regionale del Molise

L’incontro è a cura di Osservatorio Repressione –Aps/Ets, Antigone Molise e Casa del Popolo Campobasso