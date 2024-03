Raccolta solidale cibo e indumenti

TERMOLI. Anche se il centro diurno in questo periodo è poco frequentato (tante persone sono entrate in casa, e di questo siamo molto content*!) ci sono sempre esigenze per le unità di strada, per le colazioni e per la pulizia.

Quindi lanciamo un'altra raccolta contando sempre sulla vostra solidarietà.

Ci servono:

PRODOTTI IGIENE

- lavapavimenti

- shampoo e bagnoschiuma

- lamette e schiuma da barba

- sapone mani

- spazzolini

- dentifricio

COLAZIONI E UNITA' DI STRADA

- succhi di frutta

- bottigliette d'acqua

- posate monouso

- pasta formati corti

- legumi precotti, tonno

VESTIARIO UOMO (TAGLIE M, L, XL)

- jeans

- felpe

- giubbini

- magliette

- scarpe (n. 39 - 44

Associazione Faced Onlus. comunità il Noce e la Città invisibile.