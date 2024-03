Lavori Enel a Larino

LARINO. Interruzione di energia elettrica questa mattina a Larino. Dalle 9 alle 15 per lavori su impianti della società di distribuzione l'erogazione sarà sospesa in via Opplaco (civici da 3 a 15, 4, 10, 14, 12-1, 12-2; viale Giulio Cesare 21, via Marra (civici da 2 a 14); via Sturzo 3a.