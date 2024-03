Earth Hour 2024 a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia aderisce all'Earth Hour 2024, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo promossa dal WWF.

L’evento, che si terrà in contemporanea in tutto il mondo oggi, sabato il 23 marzo alle 20:30, costituisce un momento significativo di solidarietà e impegno per il nostro pianeta.

Il Comune di Montenero di Bisaccia spegnerà i fari che illuminano il Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà, a partire dalle ore 8:00 circa e fino alle ore 9,30 circa.

Si tratta di un gesto simbolico, ma che può portare ognuno di noi alla riflessione e alla consapevolezza sulle sfide ambientali globali e sulle azioni necessarie per un futuro sostenibile.