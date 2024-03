"Camminata per la prevenzione e la pace"

PORTOCANNONE. Si svolgerà domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10, a Portocannone, la "Camminata per la prevenzione e la pace", promossa dalla Lilt di Campobasso e l'associazione "Valore" con il patrocinio del Comune.

La camminata promuove la prevenzione oncologica e il benessere psico-fisico e ci sarà anche un momento di preghiera per la pace nel mondo.

Il ritrovo è in piazza Skanderbeg, ci saranno i saluti istituzionali e alle 10:30 inizierà la camminata. Alle 11:30 è previsto il rientro in piazza Skanderbeg dove ci sarà il messaggio per la pace a cura del parroco.

Alle 11:35 si terrà l'aperitolio.

La manifestazione, ricordano gli organizzatori, è apolitica. Pertanto si invitano i partecipanti a non esporre vessilli, bandiere e manifesti di formazioni politiche o sindacali, né di pronunciare slogan di appartenenza alle stesse organizzazioni.