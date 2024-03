"La brigata di Pasqua"

TERMOLI. La Brigata di Pasqua con Mago Peppe: quando? Oggi giovedì 28 marzo 2024!

È un’idea di Gabriele, alunno della classe 5ªA della Scuola Primaria “Principe di Piemonte”, inviata rigorosamente tramite lettera scritta a mano all’Assessore alla Cultura Michele Barile dal simpatico bambino termolese, che dà l’input per organizzare l’iniziativa con Giuseppe Di Lalla Animazione, il mago ormai tanto conosciuto e amato dai bambini della città.

Come desiderato, si tratterà di una caccia al tesoro rivisitata in chiave pasquale per far divertire grandi e piccoli nel pomeriggio del giovedì santo.

“Alla gallina Pasquina sono state rubate le uova!!!

Riuscirà la nostra brigata a ritrovarle tutte compreso l'uovo d'oro?

Lo scopriremo insieme giovedì 28 marzo dalle ore 15:30 presso la Torretta Belvedere del borgo antico!