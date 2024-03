Festa di Pasqua "junior" a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. La festa di Pasqua dedicata a bambini e ragazzi, quella celebrata ieri a Montenero di Bisaccia, come evidenzia la sindaca Simona Contucci. «Un pomeriggio divertente per i nostri piccoli. Grande partecipazione alla Festa di Pasqua all’interno della nostra biblioteca e ai suoi laboratori. Grazie ai ragazzi del Servizio Civile sempre attenti e premurosi, a Sabine Di Pinto per l’organizzazione e ai tanti partecipanti».

