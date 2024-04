Campagne Larino: posticipata raccolta carta e plastica

LARINO. Servizio di raccolta carta e plastica – zona campagne di Larino.

In riferimento al Servizio suddetto, con la presente vi comunichiamo che, SOLO PER QUESTA SETTIMANA, per questioni logistiche, la raccolta della carta verrà posticipata a martedì 2 aprile, mentre la raccolta della PLASTICA verrà posticipata a mercoledì 3 aprile.