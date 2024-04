Flusso idrico sospeso a Larino, possibili problemi a Colle Silvano e Montarone

LARINO. Si informa la popolazione che per un'improvvisa rottura sull'acquedotto molisano destro proveniente da Montorio, Molise acque chiuderà il flusso idrico per le necessarie riparazioni. Le zone di Colle Silvano e le parti alte del Montarone potranno avere problemi di approvvigionamento. Il flusso sarà ripristinato in serata