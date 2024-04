Sold out per la caccia al tesoro a Difesa Grande

TERMOLI. Sold out per l'evento organizzato dall'associazione "Il Mosaico" in collaborazione con "Clan Zenith" gruppo scout di Termoli.

La "La caccia tesoro" prevista per domenica 7 aprile a partire dalle ore 15:30, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande ha riscosso ampia partecipazione.

Le iscrizioni, dunque, sono chiuse.