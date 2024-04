Primo EcoEvent del calcio molisano

CAMPOBASSO. Domani pomeriggio alle ore 15:00 in occasione della partita ufficiale di Serie D tra Campobasso e United Riccione si terrà il primo EcoEvent del calcio molisano.

Per la prima volta nella nostra regione Plastic Free Molise e il Campobasso Football Club si uniscono per dare avvio ad un percorso all'insegna della sostenibilità. In occasione della partita la società di calcio si impegna a mettere in campo una serie di iniziative volte alla riduzione dell'uso di plastica monouso, facendosi portavoce di un messaggio molto importante grazie al quale anche lo sport può e deve fare la sua parte.

Prima della partita si terrà una piccola cerimonia per ringraziare le parti in causa, i tifosi e tutti coloro che sono intervenuti, compreso il vincitore della maglia speciale del Campobasso, con la patch Plastic Free, firmata da tutta la Rosa.