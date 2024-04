"Alla scoperta del borgo antico di Termoli"

TERMOLI. «Cari amici, l'Archeoclub Nazionale per domenica 21 aprile ha indetto in tutte le sedi in Italia la manifestazione "Di Borgo in Borgo".

Naturalmente con il nostro bellissimo Borgo Antico abbiamo aderito anche noi. Pertanto vi aspetto domenica pomeriggio alle 16.30 nei pressi della base della scaletta a chiocciola per un tour turistico nel nostro Borgo.

Vi aspetto in tanti». Oscar De Lena presidente Archeoclub Termoli