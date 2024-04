Tutto pronto per il Palio delle oche e la festa di San Vincenzo

«Siete pronti per immergervi in tre giorni di divertimento, cultura e tradizione? La festa di San Vincenzo Ferreri sta per iniziare a Campomarino e vi promette un programma ricco di eventi indimenticabili!

25 Aprile - Mostra Artisti al Palazzo della Famiglia Norante

Il primo giorno dei festeggiamenti, giovedì 25 Aprile, verrà inaugurata la Mostra Artisti nel suggestivo cortile privato del Palazzo della Famiglia Norante. Un'occasione unica per ammirare le opere di talentuosi artisti locali.

26 Aprile - Torneo di Burraco "Memorial Antonella Gialloreto"

Venerdì 26 Aprile, non perdete il torneo di Burraco "Memorial Antonella Gialloreto", che si svolgerà presso Palazzo Norante. Un'opportunità per mettere alla prova le vostre abilità nel gioco delle carte e trascorrere una serata all'insegna della competizione e della socialità.

27 Aprile - Gioco dell'Oca Umano e Ludi in Foro Giochi in Piazza

Sabato 27 Aprile, preparatevi per una giornata di divertimento con il Gioco dell'Oca Umano e i Ludi in Foro Giochi in Piazza! Dalle 20:30, non perdetevi l'apertura degli stand gastronomici con il tradizionale Seppia e Piselli e la rinomata braceria presso Largo Santa Maria a Mare. La serata sarà allietata dall'intrattenimento musicale con i Tintilia Sound.

28 Aprile - Corteo Storico e PALIO DELLE OCHE

Domenica 28 Aprile, il clou della festa! Alle ore 10 avrà luogo il suggestivo Corteo Storico, seguito alle 11 dallo spettacolo degli Sbandieratori. Alle ore 15, non perdete il Corteo delle Contrade e alle 16 la Cerimonia di Apertura del Palio. Alle 17 si terrà il tanto atteso 4° Palio delle Oche, seguito alle 18:30 dalla Santa Messa e Processione. Alle 21 sarà il momento della premiazione dei giochi e del Palio delle Oche, insieme all'estrazione dei biglietti della lotteria. La serata si concluderà con l'entusiasmante intrattenimento musicale degli Aumm Aumm e l'apertura degli stand gastronomici.

Non mancate a questa straordinaria celebrazione dedicata al nostro San Vincenzo Ferreri! Vi aspettiamo numerosi per condividere momenti di gioia e allegria!».

L’associazione Pro San Vincenzo Ferreri di Campomarino.