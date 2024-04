Festa della Liberazione a Termoli

TERMOLI. Doppio appuntamento per questo 25 aprile, 79esimo anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo.

A Termoli: dalle 11 al 17 al parco comunale ANPI Termoli promuove una giornata con musica, laboratori per bambine e bambini, letture partigiane, piantumazione alberi della resistenza a partire dalle 17.30 ci vediamo alla nostra Comunità Il Noce, in via delle acacie 4, per un dialogo con Paolo Aleotti, autore di "Che sapore hanno i muri", riflessione sulla realtà penitenziaria italiana a partire dalle storie delle persone che subiscono la reclusione.

Comunità Il Noce/Faced