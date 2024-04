Armonia, danze popolari a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un evento da segnare in agenda, quello che il 25 aprile vedrà organizzato in piazza Crapsi, a Santa Croce di Magliano, uno spettacolo di danze popolari. Dalle 18.30, "La Pizzicata" presenta Armonia. Protagonisti i ragazzi dell'associazione Ark21 & more e i ragazzi del centro socio educativo.