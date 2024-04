Fra Giuseppe e l'incontro con Papa Francesco

GUGLIONESI. «Dopo un bellissimo, indimenticabile incontro con san Giovanni Paolo II durante la mia esperienza come frate Cappuccino, non pensavo si potesse ripresentare l'occasione di essere ricevuto dal Santo Padre, Papa Francesco. Per Grazia, diverse circostanze si sono succedute. Incontrare Papa Francesco mi ha donato una emozione fortissima ed indescrivibile un dono per l'eremo Stella Maris, per tutti fratelli che la frequentano.

Grazie alla Beata Vergine Maria di Fatima. Lei silenziosamente, in occasione speciale per Termoli e tutta la diocesi, aveva preparato l'incontro con un uomo semplice, amorevole con grande carisma e pieno di gioia Papa Francesco». Così fra Giuseppe dell’Eremo Diocesano Lavra "Stella Maris" di Guglionesi, autore dell'icona della Madonna che il papa ha benedetto.

