Rinviata la passeggiata in bici della UilTec

TERMOLI. Causa concomitanza di eventi nel territorio cittadino di Termoli, la passeggiata amatoriale prevista per domenica 28 aprole alle ore 16 in bici, per sensibilizzare tutti sul tema della sicurezza e in ricordo delle vittime del lavoro, troppo spesso dimenticate, viene rinviata a nuova data che verrà comunicata prossimamente.