«Il tifo non ha età, 81 anni di cuore neroverde»

GUGLIONESI. «Nell’ultima giornata casalinga della stagione 2023/24 abbiamo premiato uno dei nostri più grandi sostenitori, Alberto, 81 anni. Alberto, nonostante l’età, non perde una partita dei NeroVerdi, nemmeno nelle trasferte più lontane e difficili da raggiungere.

Questo dimostra la passione e l’appartenenza che i tifosi NeroVerdi provano per la squadra e dimostra come il Real Guglionesi sia qualcosa in più che una squadra di calcio: è socialità, svago, divertimento, inclusione. Vedere Alberto tra i nostri tifosi e tra i nostri ragazzi è una grande vittoria per il nostro paese. Forza Guglionesi e grazie Alberto per il tuo supporto». Così il Real Guglionesi sul suo profilo Facebook.