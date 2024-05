“Dog walking nel borgo di Termoli”

TERMOLI. L’Associazione di promozione turistica termolese “ Turismol “ , in collaborazione con il Centro Cinofilo “Le Orme di Runa” con sede a Montenero di Bisaccia (Cb) e da quest’anno anche con le Guardie Zoofile GADIT – ODV - SEZIONE TERMOLI, hanno il piacere di presentare: “Dog walking nel Borgo di Termoli”,un’interessante escursione turistica e cinofila alla scoperta della storia e delle bellezze di uno dei più bei Borghi del Molise costiero.

L’evento, il 2° dopo quello proposto con successo sempre a Termoli la scorsa estate, costituisce un’importante occasione per far camminare insieme cultura cinofila e cultura locale: la passeggiata sarà infatti animata dall’educatrice cinofila Roberta Oronzo , diplomata presso l’INSCA( Istituito Nazionale sul Comportamento Animale) e iscritta all’APNEC che sarà a disposizione dei partecipanti per offrire preziosi suggerimenti e consigli per comprendere meglio le necessità del cane, prevenire e superare piccole incomprensioni e difficoltà che possono generarsi tra gli amici a 4 zampe. Da quest’anno hanno accettato anche l’invito i custodi del nostro territorio, le Guardie Zoofile del GADIT- ODV - Sez.Termoli , che focalizzeranno i loro interventi soprattutto sulla tutela degli animali ed in particolare dei cani, con un piccolo focus sul tema antiveleno. Durante il percorso inoltre la Turismol illustrerà le bellezze dei luoghi visitati, rivelando curiosità ed aneddoti riguardanti la storia del territorio.

Programma della mattinata:

16:30Ritrovo dei partecipanti a Termoli presso Torretta Belvedere (ingresso borgo antico)

17:00 Inizio del percorso accompagnati da “Le orme di Runa”,”Gadit” e “Turismol”

19:30(circa) Termine dell’escursione presso la passeggiata dei Trabucchi. Saluti ai partecipanti e rientro a casa.

L’ISCRIZIONE E’OBBLIGATORIA.

Si consiglia un abbigliamento adeguato ad un trekking urbano, scarpe leggere da trekking e zaino; acqua per sé e per i propri cani.

Per info e prenotazioni :

turismoltermoli@gmail.com

Roberta: +39 347 552 8751

Turismol: +39 339 8809550

(anche whatsapp)