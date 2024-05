A Petacciato arriva "AperyEuropa"

PETACCIATO. Un grande evento in programma per venerdì 10 maggio a Petacciato. In occasione della festa dell'Europa si svolgerà "AperyEuropa" alle ore 18.

Le 8 attività coinvolte rappresentano 8 diverse nazioni.

Propongono food&drink tipiche del luogo prescelto.

3 postazioni Dj.

Musica, birra, buon cibo e tanto divertimento.

#aspettandosannicola