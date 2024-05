Voci dal Borgo

TERMOLI. Il centro sociale per anziani di via Cina presenta "Voci dal Borgo", spettacolo di teatro, poesia e musica in dialetto termolese con Basso Caruso, Anna Gina Costantino, Lucia Marinaro, Maria Carmela Mugnano, Antonio Narducci, Maria Turdò.

Domenica 19 maggio alle ore 17:30.