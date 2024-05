Disagi idrici a Larino

LARINO. Dalle 8 alle ore 18 chiuso il flusso idrico dal serbatoio Torretta per interventi urgenti e complessi. Per cui anche la fornitura al serbatoio Campitelli sarà interrotta.

Si raccomanda agli utenti di fare attenzione all'uso dell'acqua altrimenti saremo costretti alla chiusura del serbatoio con minimo preavviso.

Durante le ore notturne il serbatoio Campitelli ha subito un forte abbassamento del livello idrico, per cui verrà chiuso il flusso in uscita per preservare un minimo di riserva idrica per le ore pomeridiane.

Il flusso verrà riaperto dalle ore 15 fino a svuotamento del serbatoio.