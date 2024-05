Al Castello Svevo la rassegna d'arte contemporanea

TERMOLI. Rassegna d’Arte Contemporanea a cura dell’Accademia ModArte. Dal 19 al 27 maggio al Castello Svevo di Termoli.

Il Castello Svevo di Termoli ospiterà dal 19 al 27 maggio una rassegna di Arte Contemporanea organizzata dal dipartimento cultura dell’Accademia ModArte.

Circa 40 opere di artisti nazionali ed internazionali ripercorreranno la storia dell’arte tra dipinti su tela e pregiate opere grafiche dei maestri: Marc Chagall, Ibrahim Kodra, Pericle Fazzini, Aligi Sassu, Remo Brindisi, Ugo Attardi, Ernesto Treccani, Corrado Cagli, Mario Lupo, Bruno Caruso, Sandro Trotti, Franco Civitarese e Salvo Lombardo.

Un’ampia sezione della rassegna sarà dedicata ai dipinti su tela dell’artista termolese Antonio D’Abramo e ai dipinti di Fredy Luciani, direttore artistico della mostra e Presidente dell’Accademia Modarte.

La rassegna rende omaggio a Raffaele Orlando, giornalista e professore di storia e filosofia, scomparso alcuni anni fa. Per l’occasione, su gentile concessione dei figli, verrà esposta la grafica di una delle opere più significative dell’artista originario di Napoli ma, dagli anni 70, termolese di adozione. Per la prima volta viene infatti esposta “Ciminiere a Termoli” che nel 1976 vinse il “Premio Termoli” fondato ed in quei tempi curato dal maestro e critico d’arte Achille Pace.

Per gli appassionati un appuntamento sicuramente da non perdere.

Sarà possibile visitare la Rassegna D’Arte Contemporanea dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 sia nei giorni festivi che feriali.

Per informazioni è possibile contattare Accademia ModArte al 348.9239408 (Tonia).