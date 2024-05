Il porto di Termoli nel romanzo di Gabriella Genisi

TERMOLI. Due porti del nostro Sistema, Manfredonia e Termoli fanno da sfondo al romanzo di Gabriella Genisi: ”Giochi di ruolo”, spin-off della fortunata serie di Lolita Lobosco.

Giancarlo Caruso, il fascinoso vicequestore siciliano in servizio a Padova, dopo un anno sabbatico trascorso in Puglia e il fallimento della sua relazione con la commissaria più famosa d’Italia, accetta l’incarico di primo dirigente presso il commissariato di Manfredonia, nonostante presenti diverse criticità. La bellezza del paesaggio, del mare e del porto fa da suggestivo scenario alla storia. Storia che poi porta i personaggi sino a Termoli, anche in questo caso in rilievo il porto e la sua straordinaria bellezza

Ieri, la presentazione del libro, con una dedica speciale dell’autrice al nostro presidente, Ugo Patroni Griffi. Così l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.