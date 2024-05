Morrone celebra il Beato Roberto con la Fanfara dei Bersaglieri

MORRONE DEL SANNIO. Giornata devota in onore del Beato Roberto e in accoglienza dei pellegrini di Salle a Morrone del Sannio. Diverse le esibizioni della Fanfara dei Bersaglieri "A.La Mamorma", nelle vie del paese e lungo Corso Umberto, sia stamani che alle 17. In mattinata, oltre all'accoglienza degli Amici di Salle, alle 11.30 nella chiesa madre, Messa Solenne in onore del Beato Roberto, con processione e ritorio della statua nella chiesa. Spazio anche all'animazione folkoristica dei Bufù di Casacalenda, programma a cura del locale comitato festa.