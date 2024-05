"La vetrina, la mia arte", il libro di Giuseppe Marco Pasquarella

MONTENERO DI BISACCIA. Siete tutti invitati alla presentazione del libro "La vetrina, la mia arte", del cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella.

L'appuntamento è per domenica 26 maggio alle ore 18, presso la Sala Polivalente in Piazza della Libertà.

Questo libro “La Vetrina la mia Arte” non è un testo tecnico anche se tocco tantissimi temi legati alla vetrinistica al visual merchandising e alle problematiche commerciali e di settore. Vuole essere un libro che racconta la mia professione e quella di tanti colleghi sparsi per il mondo e che sotto- linea l’importanza del vetrinista e del visual come valore aggiunto. “Il Vetrinista è un regista, la vetrina un palcoscenico, la merceologia l’attore, il passante il pubblico, la decorazione un effetto scenico indispensabile per la narrazione