Lettura dei contatori idrici a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si avvisa l’utenza che sono iniziate in questi giorni le operazioni di lettura dei contatori idrici.

Un operatore del Comune, per conto del gestore regionale del Servizio Idrico Integrato – Grim Scarl – si recherà presso gli utenti per registrare i consumi; in caso di assenza al momento della verifica, l’incaricato lascerà un avviso con il numero di telefono da contattare, al fine di fissare un successivo appuntamento.

Per altre informazioni, si rinvia alla precedente comunicazione, accessibile al link https://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/it/news/servizio-idrico-la-grim-scarl-comunica-le-modalita-di-pagamento-per-le-fatture-in-fase-di-recapito