Pallavolo, le Under 16 di Termoli alle finali nazionali di Bormio

TERMOLI. «Le nostre ragazze Under 16 hanno concluso la loro stagione agonistica partecipando alle finali nazionali di Bormio. Hanno affrontato un girone molto difficile con Lombardia, Veneto e Friuli, dimostrando grinta, determinazione e cercando di non mollare mai anche nei momenti più difficili.

Questa esperienza, seppur dura, è stata un'occasione preziosa per crescere, migliorarsi e confrontandosi con avversarie di alto livello. Speriamo che possano trarne beneficio e che questa avventura le incoraggi a impegnarsi ancora di più per superare i propri limiti.

Perché in fin dei conti sognare non costa nulla! Un ringraziamento speciale all' U S Bormiese Pallavolo e alla Fipav Lombardia per l'organizzazione impeccabile delle finali. Complimenti a tutti!». Così la Termoli Pallavolo sulla pagina ufficiale Facebook.

