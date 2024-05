"La generazione che sognava la rivoluzione negli anni 80"

CAMPOBASSO. Mercoledì 29 maggio alle ore 17 presso l’aula consiglio SUSEF II edificio polifunzionale Università degli Studi del Molise presentazione del libro edito da Casa del Popolo, a cura di Italo Di Sabato “Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni ‘80”.

Dialogano con l’autore i docenti dell’Unimol, Rossano Pazzagli e Giovanni Cerchia

Giovani, ribelli e sognatori è un libro che racconta il periodo che va dal 1980 fino al 1989, attraverso l'impegno di un gruppo di ragazzi di DP che da Palata, un piccolo comune del molisano, sognava di cambiare il mondo.

Presenti a prendere manganellate a Comiso contro l'installazione dei missili della NATO e a Capo Rizzuto. Contro le spese militari, contro il nucleare.

Presenti davanti ai cancelli della Fiat di Termoli, nel tentativo di impedire ai padroni della FIAT di celebrare quello che fu il funerale della classe operaia.

Sempre in movimento, mai "rinchiusi" in quattro mura.

Ambientalisti prima di altri, schierati contro la borghesia mafiosa, pacifisti e sensibili a temi che rappresentano problemi ancora oggi ma che, nell'appiattimento generale, non interessano più.

Potrebbe sembrare il resoconto di un fallimento (visto poi come sono andate le cose), ma non lo è, o almeno non furono quei ragazzi a fallire.