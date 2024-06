Mare, plastica e moda

TERMOLI. Stasera, martedì 4 giugno, alle ore 19, dopo 4 mesi di progettazione curricolare pluridisciplinare Scienze Tecnologia Geografia e Arte, fil rouge il Territorio, biodiversità e favole prima ed ora …

Mare, plastica e moda questa volta in collaborazione con il Comune di Termoli Assessore Rita Colaci, Plastic Free per la sensibilizzazione e l’importanza della differenziata e del riciclo e ET Marienne contro il Fast Fashion, tutti insieme per trattare il tema dell’inquinamento e della plastica in mare, siamo arrivati alla fase conclusiva.

Défilé di Moda con abiti e gioielli realizzati con materiali di riciclo realizzati dagli alunni delle classi terze, presso la location di ET Marianne e shooting fotografico con Stefano Leone.

Dj Alessandro Torraco.

Da una mia idea e a mia cura insieme a Angela Cordisco Roberto De Camillis Nunzia Mascolo Simona Fiorelli Giuseppina Gallina Giovanna Berchicci Maria Brittannico Chiara Piccirilli e Mariella Mancini.

L’evento scolastico aperto al pubblico si terrà di sera alla presenza dei genitori.