Lavori in corso sulla rete idrica a Larino

LARINO. Si avvisano i cittadini che domani si dovranno effettuare dei lavori al serbatoio di Contrada Torretta. Per tale motivo le pompe di sollevamento verso il serbatoio Campitelli non potranno funzionare e quindi il flusso in uscita dallo stesso sarà aperto dalle 6 alle 9 di mattina. Poi fino alla fine dei lavori il flusso sarà interrotto e ripristinato in serata.