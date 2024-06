Ordinanza per processione sant'Antonio a Termoli

Per il giorno giovedì 13 giugno 2024:

- dalle ore 14.00 alle ore 22.00 il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) nei tratti di Via IV Novembre – Via Sannitica tratto compreso tra via Oliviero e via IV Novembre e tratto di Via Oliviero che formano il perimetro della chiesa S. Antonio;

- dalle ore 19.00 circa - fine processione S. Antonio la deviazione del traffico veicolare percorrente Via Roma e quello in uscita da Via Oberdan al fine di consentire l’immissione dei veicoli in direzione Via C. Colombo;

- dalle ore 20.00 circa, la sospensione temporanea della circolazione veicolare, al passaggio del corteo religioso che seguirà il seguente itinerario: partenza dinanzi la Chiesa di S. Antonio (Largo Mons. Pietro Santoro) - via Sannitica – via M. Milano – piazzale della Stazione - c/so Umberto I° - c/so Nazionale – via Roma – largo Castello – via Federico II° di Svevia – vico VI Duomo – piazza Duomo - via Duomo – via Roma – via Regina Margherita di Savoia – via Sannitica – Chiesa di S. Antonio (Largo Mons. Pietro Santoro) ove avrà termine;

- l’organizzazione metterà a disposizione sul percorso un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione;

- l’organizzazione è tenuta ad assicurare la presenza di un veicolo di assistenza sanitaria o, in mancanza, di altro veicolo di assistenza a chiusura del corteo per tutto il tragitto della processione, - all’occorrenza, il responsabile di turno valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni e/o deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative prescelte;