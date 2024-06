Tiziana D'Adderio: grazie a tutti e buon compleanno sindaco!

SAN MARTINO IN PENSILIS. La vice sindaca riconfermata di San Martino in Pensilis, Tiziana D'Adderio, ha lasciato ai social il messaggio con cui ringraziare chi le ha dato fiducia, ancora una volta.

«Non so nemmeno da dove cominciare. Oggi realizzo quello che abbiamo fatto tutti insieme. Non ho parole per ringraziare. Per 307 volte (considerando le annullate ne sono anche di più) è stato scritto il mio nome. Questo meraviglioso risultato mi riempie di gioia, mi spinge a fare ancora meglio e ancora di più.

Ringrazio tutti coloro che si sono spesi attivamente per noi.

Siete stati fantastici, vorrei abbracciarvi ad uno ad uno, anzi credo di averlo fatto e domani sera alla festa lo rifarò, perché questa vittoria è nostra e vostra. Il sogno di Mariateresa Palombo con Vincenzo Perrotta che mi dava una pacca sulla spalla alla fine non era per consolarmi, ma per avvisarmi che qualcosa di straordinario stava accadendo.

Purtroppo quando si fanno scelte importanti si capiscono anche tante cose e nonostante qualche piccola delusione, ho tante amiche e amici che ancora di più si sono stretti attorno a me e mi hanno dato forza, grinta e mi hanno fatta sentire amata. Ho sentito il bene e l'amore che mi circondava e questa è stata una delle cose più belle e meravigliose di questa campagna elettorale. Ho sentito l'amore della mia famiglia, dei miei amici e delle mie amiche vicine e lontane.

Ho scelto di candidarmi liberamente, ho scelto di candidarmi con Giovanni Di Matteo perché ha tutta la mia fiducia e stima, una persona di cultura, un uomo di grande spessore.

Ho scelto di ricandidarmi perché la passione, la determinazione, la grinta, la forza, la schiena dritta, la disponibilità verso tutti mi hanno caratterizzata nei 5 anni passati e nei prossimi vi prometto che mi impegnerò ancora di piu. Lo faccio per voi, per il nostro bellissimo paese, ma soprattutto lo faccio per San Martino che deve essere LIBERA.

Siate liberi di esprimere il vostro pensiero (senza offendere però), siate liberi di criticare, di apprezzare, di dare consigli, di mettere o non mettere un like, siate Liberi soprattutto di andare a VOTARE LIBERAMENTE SEMPRE E PER SEMPRE.

Grazie a tutti per la fiducia, non vi deluderò.

P.s. Auguri di Buon Compleanno mio caro sindaco».

