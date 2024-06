David Riondino racconta il Decameron di Boccaccio

CAMPOBASSO. Cantautore, divulgatore, poeta ed eclettico attore, David Riondino domenica 23 giugno a Campobasso (ore 21) racconta il Decameron di Giovanni Boccaccio, spettacolo messo in scena per Rai radio 3, in occasione del 700° anniversario della nascita del grande poeta di Certaldo.

Ospite della rassegna musicale Sonika Poietika, che dal 20 giugno ha accolto sulla Terrazza del Palazzo Gil, artisti italiani e internazionali, Riondino immergerà il pubblico dentro la storia di Alatiel (filo conduttore delle digressioni che aprono alle altre novelle), figlia del Sultano di Babilonia, la donna più bella del mondo che naufragò in terra cristiana peregrinando per i principali porti del Mediterraneo.

Rispettando suoni e lessico della scrittura di Boccaccio e scommettendo sulla cantabilità dei racconti, David Riondino rivisiterà, insieme a Paolo Antinori (chitarra), un’opera sempre attuale, portando in canzoni varie novelle, rielaborate in forma di ballata. Riscoperta storica e canzone d’autore, spirito moderno e atmosfere da bardo medievale, cabaret arguto e musica godibile per la serata che conclude la sesta edizione di Sonika Poietika, prodotta da Fondazione Molise Cultura e Assessorato regionale alla Cultura della Regione Molise, nell’ambito di “Palcoscenici: il Molise è di scena”.

La terrazza del Palazzo Gil è dotata di un’area ristoro food & beverage aperta al pubblico dalle ore 20,00 con le proposte di ZeroNove.

