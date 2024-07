Cambia il numero verde Impregico per gli ingombranti

BASSO MOLISE. Si informa la cittadinanza dell'Unione dei Comuni e di Campomarino che è attivo il nuovo numero della Ditta Impregico srl, affidataria dell'appalto per la raccolta differenziata dei rifiuti, pertanto per informazioni e prenotazioni per il ritiro ingombranti chamare il seguente numero: 800.195.314.