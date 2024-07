Visita guidata al centro studi cetacei

CAMPOMARINO. Ambiente basso Molise organizza per giovedì 11 luglio, la visita guidata al centro studi cetacei di Pescara.

La visita per conoscere Gisa la Caretta caretta adottata proprio da Abm.

L'escursione per noi è un momento per immergersi nella storia e nella cultura della natura. Ogni sanno ha da raccontare, ogni fiore può dire la sua. A noi non resta che procedere insieme e ascoltare.