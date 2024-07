Indulgenza plenaria all'Eremo Stella Maris

GUGLIONESI. Si svolgerà lunedì 15 luglio, alle ore 21, presso l'Eremo Stella Maris di Guglionesi, in contrada Solagne Grandi, il "Perdono dell'Eremo, indulgenza plenaria".

Alle ore 18 ci saranno le confessioni e alle 21 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca.

"Grati a Dio per i suoi immensi benefici, in coincidenza dei 10 anni dalla dedicazione dell'eremo e la consacrazione della sua Cappella, anche quest' anno l'eremo offre la possibilità per la propria vita spirituale di incrementare lo stato di Grazia con l'indulgenza plenaria che il Santo Padre Papa Francesco ha concesso a questo luogo", si legge in un post della pagina ufficiale Facebook.