A San Martino la passeggiata ecologica Plastic Free

clean up sab 06 luglio 2024

SAN MARTINO IN PENSILIS. Mercoledì 10 luglio, a partire dalle 9:30 a San Martino in Pensilis, ci sarà il clean up e la passeggiata ecologica con i volontari Plastic Free.

Durante il centro estivo organizzato dai volontari del Vigili del fuoco, i referenti Plastic Free saranno lì per sensibilizzare i ragazzi. Con loro anche la dirigente scolastica.

Prossimo Evento di Pulizia a San Martino in Pensilis

Mercoledì 10 luglio alle ore 9:30

Dove? Località Madonnina.

La pulizia è patrocinata dal comune di San Martino in Pensilis

Per partecipare non dovrai fare altro che:

coinvolgere amici e parenti;

portare con te guanti da giardinaggio o pinza telescopica

arrivare puntuale

Iscriverti all'evento per essere assicurato