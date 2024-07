Un'estate in movimento a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Con grande gioia vi annunciamo che per il 4° anno consecutivo si svolgerà il centro estivo "Un'estate in movimento 2024" nel Comune di San Martino In Pensilis.

In collaborazione con l'Asd Team Termoli Triathlon ed il delegato regionale della Fitri Filippo Mancini. Per noi, bambini, è un orgoglio vedere di anno in anno la vs numerosa partecipazione. Un ringraziamento all'Amministrazione Comunale per aver permesso l'organizzazione, ai volontari ed a tutti coloro che parteciperanno con le loro attività.

Emozioniamoci e divertiamoci insieme!