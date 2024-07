Giornata mondiale del bacio: Turismol rilancia la location nel borgo antico

TERMOLI. «Oggi, 6 luglio, si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del bacio festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo, per onorare una delle forme più semplici e al tempo stesso preziose che esistano per dimostrarsi affetto». A ricordarlo è l'associazione Turismol.

«E nel nostro Molise avete già due location per immortalare anche con selfie-love i vostri baci:

Termoli: Borgo antico (2 postazioni),

Rotello: Belvedere del paese.

Scatenate i vostri selfie allora e taggateci sui social col bacio nel borgo a Termoli».