"Una notte di tango a Larino"

LARINO. Stasera, 12 luglio, dalle 20.30, non perdete l'appuntamento con la seconda edizione di "Una notte di Tango a Larino". Una piacevole serata da trascorrere in largo Gabbia (la piazzetta del centro storico), per ammirare una disciplina divenuta patrimonio immateriale dell'umanità, e magari lanciarsi in pista. Non mancate!