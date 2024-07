"Una passeggiata per Ilaria"

LARINO. Stasera 18 luglio vi aspettiamo numerosi all'appuntamento con la prevenzione del tumore ovarico. Dall'Ospedale Vietri parte, alle ore 20, "Una passeggiata per Ilaria", nel ricordo di Ilaria Di Lorenzo. Al termine della manifestazione, è disponibile una navetta per tornare al Piano San Leonardo. Non mancate.