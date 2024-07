"CorriAmo Larino"

LARINO. Per gli amanti dello sport: oggi, 20 luglio, a partire dalle 18:00 il centro storico sarà teatro della III edizione della CorriAmo Larino. Tre gare podistiche, giovanile, non competitiva e regionale, tra i nostri vicoli e le nostre piazze. Premiazione al termine in piazza Vittorio Emanuele II.