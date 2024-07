"Non c'è due senza tre", lo spettacolo è sotto le stelle

GUGLIONESI. "In un tranquillo paesino, il sindaco Adamo è un uomo ambizioso e determinato a portare avanti i suoi progetti per la comunità. Tuttavia, in questo pittoresco scenario, si nasconde qualcosa che vuole ostacolarlo a tutti i costi. Ma non è tutto: un gruppo di donne astute e ingenue cerca di ricattarlo per i propri scopi e ad altre il Sindaco proporrà alternative di vita".

Dopo i 5 sold out dello scorso inverno, i "Di(a)lettanti tornano in scena in una calda serata estiva. L'appuntamento è per il 1° agosto, nella piazzetta di fronte al comune per vivere momenti di puro divertimento e, perché no, anche di riflessioni.

Tra maxi schermo e posti a sedere, la compagnia teatrale proietterà l'ultimo lavoro "Non c'è due senza tre".

«Non sei riuscito a vederci a teatro? Sei un turista e sei curioso di conoscere la nostra ultima esilarante commedia? Hai voglia di passare una serata spensierata e divertente con noi?

Abbiamo pensato anche a te!! 1° agosto alle ore 21.30 proietteremo su grande schermo il nostro ultimo successo "Non c'è due senza tre".

L'evento è gratuito.

L'appuntamento è in via G. De Sanctis (piazza fronte Municipio) a Guglionesi.

Vi aspettiamo... Come sempre in tantissimi». I di(a)lettanti e Simone D'Angelo