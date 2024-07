Flusso idrico interrotto nelle contrade a Larino

LARINO. Si informa la popolazione che domattina per consentire la sostituzione di una valvola in località Schiena dell'Asino verrà interrotto il flusso idrico anche in contrada Carpineto, monte Altino, zona stazione di Ururi e contrada la Francesca dalle ore 8 alle ore 11.