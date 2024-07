"L'angelo di San Camillo de Lellis" di don Nicola Mattia verso la ristampa

GUGLIONESI-SAN MARTINO IN PENSILIS. Lo scorso 26 maggio, nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Guglionesi, è stata presentata una pubblicazione di don Nicola Mattia su Fratel Giacomo Antonio Di Meo, uno dei primi compagni di San Camillo de Lellis.

«Il libro di don Nicola Mattia è dedicato a fratel Giacomo Antonio de Meo da Guglionesi, uno dei primi compagni di San Camillo de Lellis, fondatore dei Ministri degli Infermi (Camilliani). Una testimonianza di fede, preghiera, vangelo vissuto nel volto di ogni persona sofferente che ha incontrato e un messaggio attualissimo che può diventare un punto di riferimento per ogni persona. La prefazione è a cura di p. Gianfranco Lunardon.

Don Nicola Mattia, spinto dall’affetto radicato per Guglionesi, suo paese natale, ha scavato anche tra i fondi più antichi dell’Archivio Generale della Casa Generalizia dei Ministri degli Infermi (Camilliani), per portare alla luce, dopo quattro secoli, la luminosa testimonianza di vita, di fede e di carità, di un suo compaesano: fratel Giacomo Antonio de Meo, nato in questo borgo nel 1560 ed uno tra i primi compagni di san Camillo de Lellis». Così l'ufficio nazionale vocazioni ha parlato dell'opera di don Nicola.

«A meno di un anno dalla pubblicazione di questa piccola ricerca è già pronta la prima ristampa. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato» scrive don Nicola.