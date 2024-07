Pierpaolo Azzarita riconfermato direttore sportivo del Real Guglionesi

GUGLIONESI. "La prima conferma della Stagione 2024/25 è di una delle persone più importanti della società.

Dopo il grande lavoro della scorsa stagione Pierpaolo Azzarita sarà nuovamente il nostro direttore sportivo!

Queste le sue parole:

“Sarò neroverde anche la prossima stagione. Sentirsi parte di una comunità, anche se non sono nato qui, mi ha conquistato e di questo sono grato a Società e Tifosi.

Siamo al lavoro già da molto tempo, sappiamo che ripetersi non sarà facile ma non si può sconfiggere chi non molla mai come noi!”

Buon lavoro Pierpaolo e forza Guglionesi!". Così la società del Real Guglionesi tramite un post su Facebook.