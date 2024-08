Deiezioni canine, istruzioni per l'uso

LARINO. A Larino, dopo la segnalazione della ditta preposta al servizio che ha segnalato contenitori colmi di altri generi di rifiuto, si avvisano i proprietari di cani ad utilizzare gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale in maniera adeguata.

Non sono contenitori per altri tipi di rifiuto, ma solo per le deiezioni canine.